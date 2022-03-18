София, 18 марта 2022, 15:52 — REGNUM Десять российских дипломатов объявлены в Болгарии персонами нон грата, сообщает 18 марта ТАСС.
Как рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, официальная формулировка является обычной для таких случаев — «деятельность, несовместимая с их статусом». По её словам, российская сторона воспринимает действия Софии как крайне недружественный акт и оставляет за собой право на ответные действия.
Чтобы покинуть Болгарию, дипломатам установили срок в 72 часа.
Как сообщало ИА REGNUM, четверо сотрудников российского посольства в Литве объявлены персонами нон грата.
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