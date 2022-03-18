София, , 15:52 — REGNUM Десять российских дипломатов объявлены в Болгарии персонами нон грата, сообщает 18 марта ТАСС.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, официальная формулировка является обычной для таких случаев — «деятельность, несовместимая с их статусом». По её словам, российская сторона воспринимает действия Софии как крайне недружественный акт и оставляет за собой право на ответные действия.

Чтобы покинуть Болгарию, дипломатам установили срок в 72 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо сотрудников российского посольства в Литве объявлены персонами нон грата.

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