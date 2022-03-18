Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Грузинская сторона не будет выступать инициатором выступления в парламенте республики президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 18 марта сообщил журналистам спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава парламента прокомментировал письменные обращения от депутатов оппозиционных партий «Лело» и «Единое национальное движение». Они призвали дать возможность Зеленскому по видеосвязи обратиться к членам парламента.

«Говоря от имени украинской власти, они даже не спросили украинскую власть. Это также показывает, какова реальная цель этого. Это очередное нагнетание истерии», — сказал Папуашвили.

Напомним, в Грузии идёт спор между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией о том, как именно Тбилиси должен поддерживать киевский режим. Грузинские оппозиционеры требуют жёстких мер в отношении России. В правительстве республики обвиняют оппозицию в намерении втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой.