Таллин, 18 марта 2022, 15:51 — REGNUM Власти Эстонии высылают трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в «подрыве безопасности» страны и «распространении пропаганды». Об этом 18 марта сообщает МИД Эстонии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента страны и председатель входящей в коалицию Центристской партии Юри Ратас заявил, что Эстонии придется еще в этом году принять дополнительный госбюджет, чтобы помочь людям справиться с высокой инфляцией и ценами на электроэнергию.
Читайте также: Спикер парламента Эстонии: придется принимать дополнительный госбюджет