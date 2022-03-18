Таллин, 18 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Власти Эстонии высылают трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в «подрыве безопасности» страны и «распространении пропаганды». Об этом 18 марта сообщает МИД Эстонии.

ИА REGNUM Эстония

«Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России», — говорится в сообщении МИД в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента страны и председатель входящей в коалицию Центристской партии Юри Ратас заявил, что Эстонии придется еще в этом году принять дополнительный госбюджет, чтобы помочь людям справиться с высокой инфляцией и ценами на электроэнергию.

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