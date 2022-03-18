Салехард, , 15:50 — REGNUM Жители Ямала, ведущие кочевой образ жизни, получат удвоенные «кочевые» выплаты. Решение о единовременной дополнительной выплате для кочевников, которая составит 100% от «кочевых», принял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Об этом губернатор ЯНАО сообщил сегодня, 18 марта, в интервью «Ямал-Медиа». Как пояснил Артюхов, с помощью выплаты дополнительных «кочевых» региональное правительство хочет поддержать тундровиков в нынешней экономической ситуации.

Установка чума на новом месте Станислава Новгородцева © ИА REGNUM

«Мы приняли решение выплатить дополнительные «кочевые» нашим тундровикам. Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии — для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные «кочевые». Решение будет реализовано в ближайшие дни», — сообщил губернатор ЯНАО.

Действительно, в разгар пандемии COVID-19 в мае 2020 года правительство ЯНАО организовало кочевникам дополнительные выплаты. Тогда денежную помощь получили 1 609 пожилых северян и 7 800 детей.

Что касается выплаты «кочевых», то Дмитрий Артюхов пояснил, что президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил региональным властям полномочия самостоятельно определять, каким дополнительным категориям жителей следует в первую очередь оказывать помощь. Поэтому власти Ямала планируют активно применять этот инструмент.

Как пояснили в правительстве автономного округа, мера поддержки распространяется на две категории жителей ЯНАО: пожилые люди (женщины старше 55 и мужчины в возрасте от 60 лет); семьи, имеющие детей возрастом до 18 лет. Каждый из представителей указанных категорий получит выплату в размере 5 тысяч рублей, средства будут перечислены в беззаявительном порядке, т. е. специально писать заявление на получение дополнительной выплаты не нужно.

«Кочевые» выплаты — это ежемесячное пособие, которое коренные народы Севера получают в ЯНАО с 2004 года. По решению губернатора Дмитрия Артюхова, начиная с 1 января 2020 года размер «кочевых» повысили с 3 до 5 тысяч рублей. «Кочевые» станут дополнительной выплатой к стандарту минимальной обеспеченности кочующих жителей Ямала, который выплачивается в АО, начиная с 2017 года. Минимальный стандарт — это набор предметов первой необходимости для ведения хозяйства и поддержания жизнедеятельности кочевых ямальцев: чум и комплектующие, печка, брезент, медицинские аптечки. Средства спутниковой связи также входят в обязательный набор, которым обеспечиваются семьи кочевых ямальцев.

Начиная с 2021 года, ямальские семьи, которые ведут традиционный образ жизни, при рождении третьего и каждого следующего ребенка получают т.н. «чумовой капитал». Это набор необходимого для установки чума, суммарно его стоимость составляет около 500 тысяч рублей. Таким образом на Ямале к самому большому в стране региональному материнскому капиталу (в ЯНАО это 500 тысяч рублей при рождении третьего и следующего ребенка) добавляют еще полмиллиона рублей.