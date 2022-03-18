Салехард, 18 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Жители Ямала, ведущие кочевой образ жизни, получат удвоенные «кочевые» выплаты. Решение о единовременной дополнительной выплате для кочевников, которая составит 100% от стандартных «кочевых», принял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Об этом губернатор ЯНАО сообщил сегодня, 18 марта, в интервью изданию «Ямал-Медиа». Как пояснил Артюхов, с помощью дополнительной выплаты региональное правительство хочет поддержать тундровиков в нынешней экономической ситуации.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Установка чума на новом месте

«Мы приняли решение выплатить дополнительные «кочевые» нашим тундровикам. Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии — для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные «кочевые». Решение будет реализовано в ближайшие дни», — сообщил губернатор ЯНАО.

Действительно, в разгар пандемии COVID-19, в мае 2020 года, правительство ЯНАО организовало кочевникам дополнительные выплаты. Тогда денежную помощь получили 1 609 пожилых северян и семьи, воспитывающие 7 800 детей.

«Кочевые» в деталях

По поводу выплаты «кочевых» Дмитрий Артюхов пояснил, что президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил региональным властям полномочия самостоятельно определять, каким дополнительным категориям жителей следует оказывать помощь в первую очередь. Поэтому власти Ямала планируют активно применять этот инструмент.

Как добавили в правительстве автономного округа, мера поддержки распространяется на две категории жителей ЯНАО: пожилых людей (женщины старше 55 и мужчины в возрасте от 60 лет) и семьи, имеющие несовершеннолетних детей. Каждый из представителей указанных категорий получит выплату в размере 5 тысяч рублей, средства будут перечислены в беззаявительном порядке, т. е. специально писать заявление на получение дополнительной выплаты не нужно.

«Кочевые» выплаты — это ежемесячное пособие, которое коренные народы Севера получают в ЯНАО с 2004 года. По решению губернатора Дмитрия Артюхова, начиная с 1 января 2020 года, размер «кочевых» повысили с 3 до 5 тысяч рублей — с такой просьбой северяне обратились к властям и были услышаны. «Кочевые» стали дополнительной выплатой к стандарту минимальной обеспеченности кочующих жителей Ямала, который выплачивается в автономном округе, начиная с 2017 года. Минимальный стандарт — это денежная компенсация на приобретение предметов по утвержденному списку. В набор предметов первой необходимости для ведения хозяйства и поддержания жизнедеятельности кочевых ямальцев входят чум и комплектующие к нему, печка, брезент, медицинские аптечки. Средства спутниковой связи также включены в обязательный набор, которым обеспечиваются семьи кочевых ямальцев.

Начиная с 2021 года, ямальские семьи, которые ведут традиционный образ жизни, при рождении третьего и каждого следующего ребенка получают сертификат на так называемый «чумовой капитал». Этот сертификат можно обменять на набор оборудования, необходимого для установки чума. Суммарная стоимость такого комплекта составляет около 500 тысяч рублей. Таким образом, на Ямале к самому большому в стране региональному материнскому капиталу (в ЯНАО это 500 тысяч рублей при рождении третьего и следующего ребенка) добавили еще полмиллиона рублей.

В помощь большим семьям

У коренных северян издавна повелось заводить большие и крепкие семьи. В среднестатистической ячейке общества четверо-пятеро ребятишек, и, конечно, поддержка таких многодетных граждан России не может быть избыточной. Между тем ямальцы оказались в парадоксальной ситуации: традиционно проживая в чумах, средства материнского капитала потратить на эти северные жилища они не вправе. Дело в том, что чум, согласно закону, жильем не считается.

Выходом из непростого положения и стало введение чумового капитала, который позволяет многодетным тундровикам отселиться от родителей и в то же время начать жизнь в комфортных и привычных условиях. При этом стоит учесть, что постройка чума — процесс специфический, затратный, а в условиях кочевья еще и весьма трудоемкий. Достаточно сказать, что требуется по меньшей мере полсотни оленьих шкур, чтобы возвести национальный мобильный дом.

Такое богатство копит, как правило, женщина: пока супруг пасет животных, хозяйка занимается выделкой шкур. Готовый комплект считается одним из лучших подарков на свадьбу детям. Теперь поистине роскошный дар преподносит ямальским семьям администрация. Полный набор включает брезент, печку, двое нарт и, естественно, основные комплектующие для строительства: несколько десятков деревянных шестов, из которых сооружается каркас чума, и нюки из оленьих шкур — покрытие, которое выполняет функцию стен.

Как утверждают этнографы, умелым и привычным к труду северянам достаточно пары часов, чтобы возвести дом, что называется, «под ключ». Важно, что чум — это подарок не на один год и даже не на одно поколение, эти народные дома можно считать по-настоящему долгосрочными инвестициями в будущее.

К слову, у этой программы есть и другой аспект, и тоже положительный. Это трудоустройство местных жителей. В качестве примера можно привести организацию индивидуального предпринимателя Евгении Вануйто, которая не первый год занимается изготовлением нюков и национальной одежды. Благодаря введению чумовых капиталов здесь удалось создать новые рабочие места. И надо сказать, при подготовке наборов ямальцы работают с большим удовольствием, прекрасно понимая, как презенты обрадуют их многодетных земляков.

Стимул для жизни

На протяжении нескольких последних лет в Ямало-Ненецком округе отмечается значительный рост числа северян, которые ведут традиционный кочевой образ жизни, чему в немалой степени способствует и помощь региональных властей. Многие специалисты считают, что ямальский пример не имеет прецедентов в мировом масштабе.

Обладателями первого в ЯНАО чумового капитала стали супруги Худи. Вячеслав, родившийся в многодетной семье потомственного оленевода, продолжает дело своего отца: занимается оленеводством, рыбной ловлей, охотой и вместе с женой Дианой старается сохранить этническую самобытность, вековые культурные устои народа. У молодых северян трое чудесных малышей, ни один из которых еще не ходит в школу. В завершение отметим, что многие получатели чумового капитала похожи в главном: они являются настоящими патриотами своей суровой, но прекрасной земли.