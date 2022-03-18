Казань, 18 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Кошка-наркокурьер была задержана 17 марта рядом с исправительной колонией №19 в Казани. Об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН России по РТ Лейла Садреева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

На шее у кошки сотрудники исправительного учреждения увидели ошейник, внутри которого было обнаружено и изъято два вида неких веществ общей массой около пяти граммов, которые оказались наркотическими. Экспертиза это подтвердила.

По данному факту возбудили уголовное дело, передает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах задержали 37-летнего организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

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