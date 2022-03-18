Херсон, Украина, , 15:49 — REGNUM

Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона. Грузовик с 8 тоннами продуктов прибыл в город при содействии российских военных. Более тысячи продовольственных наборов добровольцы раздали за два часа.

Лес рук — символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

«Сегодня в Херсон приехала первая партия гуманитарной помощи от «Единой России». Она собрана отделениями партии со всей страны. Мы привезли восемь тонн продуктов, расфасованных по пакетам. В них все необходимое для того, чтобы стол был полон: это мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, крупы, сладости. Мы готовились к приезду, знаем потребности людей. Многие жители Херсона сейчас говорят спасибо за то, что народ России обращает внимание и помогает. Мы один народ, и мы вместе с жителями Украины. Наша задача — сделать так, чтобы люди в Херсоне начали жить заново, — рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В продуктовых наборах — мясные и рыбные консервы, сгущенка, мука, подсолнечное масло, крупы и сладости. Точкой выдачи продовольствия стала площадь перед вокзалом. Не обошлось здесь и без провокаций — украинские националисты пытались сорвать гуманитарную миссию. Они специально подходили и говорили, что помощь им не нужна, если только там не красная икра, а также отталкивали и запугивали людей, пришедших за продуктами.

«Иной раз просто физически не пускают и не дают взять гуманитарную помощь, которая из России. Снимают на камеры людей, идущих с гуманитарной помощью, потом размещают в соцсетях и клеймят. Поэтому люди и боятся подходить», — рассказала журналистам одна из жительниц Херсона.

Завтра в Херсон добровольцы доставят наборы с фруктами. Также в ближайшее время сюда прибудет гуманитарная помощь с детскими продуктами и товарами, необходимыми медикаментами и умывальными принадлежностями.

Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.