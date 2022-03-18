Восемь тонн продуктов раздали добровольцы #МыВместе жителям Херсона
Херсон, 18 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум.
Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона. Грузовик с 8 тоннами продуктов прибыл в город при содействии российских военных. Более тысячи продовольственных наборов добровольцы раздали за два часа.
В продуктовых наборах — мясные и рыбные консервы, сгущенка, мука, подсолнечное масло, крупы и сладости. Точкой выдачи продовольствия стала площадь перед вокзалом. Не обошлось здесь и без провокаций — украинские националисты пытались сорвать гуманитарную миссию. Они специально подходили и говорили, что помощь им не нужна, если только там не красная икра, а также отталкивали и запугивали людей, пришедших за продуктами.
Завтра в Херсон добровольцы доставят наборы с фруктами. Также в ближайшее время сюда прибудет гуманитарная помощь с детскими продуктами и товарами, необходимыми медикаментами и умывальными принадлежностями.
Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.