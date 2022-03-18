Уфа, 18 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Водители, слесари и машинисты больше всего востребованы в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Hans Водитель

Сообщается, что в региональном банке заявлено 48,6 тысяч вакансий. При этом самыми востребованными являются соискатели по рабочим профессиям: они составляют 67% от общего количества вакансий.

Отмечается, что работодатели Башкирии приглашают на работу 2300 водителей, предлагая зарплату до 60 тысяч рублей, 2350 слесарей (зарплата до 55 тысяч рублей), 640 машинистов погрузчика и грузчиков (зарплата до 45 тысяч рублей), 700 операторов швейного оборудования (заработная плата до 30 тысяч рублей).

Отмечается, что с начала 2022 года число вакансий в республиканском банке уменьшилось всего на 4% и составляет 48 тысяч вакансий. При этом на одного незанятого жителя, обратившегося в службу занятости, приходится две вакансии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать республиканский кадровый центр «Работа России».