Москва, 18 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Видимо, выдвижение на пост главы ЦБ РФ является сигналом о том, что президент Владимир Путин оценивает работу Эльвиры Набиуллиной на этом посту и то, какие решения принимались в последние годы, положительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Даже если предположить, что Путин не стопроцентно доволен тем, как Набиуллиной и ее команда управляли российской финансовой системой в последние девять лет, которые были и остаются очень непростыми, смена руководителя ЦБ сейчас принесла бы больше вреда, чем пользы.

Во-первых, такая замена была бы воспринята как сигнал о том, что финансовое положение страны не столь надежно, как это представляет Кремль.

Во-вторых, новый руководитель не из ныне действующей команды, а со стороны существенно повысил бы неопределенность в дальнейшей политике регулятора.

А замена руководителей ключевых подразделений, которая в такой ситуации была бы весьма вероятна, неизбежно привела бы к снижению управляемости.

Так что принятое президентом РФ решение должны позитивно воспринять все участники рынка, вне зависимости от того, какую политику ЦБ они считают наиболее правильной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

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