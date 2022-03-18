Вашингтон, 18 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Звезда подросткового сериала «Дрейк и Джош» Джош Пек высказался о своих взаимоотношениях с коллегой Дрейком Беллом. Об этом 18 марта пишет E! News.

Скриншот видео на YouTube Джош Пек

Пек признался, что они с Беллом не являются друзьями и не поддерживают близких отношений, несмотря на то, что на экране они играли братьев. Актёр также объяснил, что не пригласил коллегу на свою свадьбу, так как они «не поддерживали связь в течение 10 лет с момента создания шоу». Это и стало одной из причин их ссоры с Беллом.

ИА REGNUM напоминает, что «Дрейк и Джош» — это американский молодёжный ситком, рассказывающий о жизни двух сводных братьев. Шоу транслировалось с 2004 по 2008 год на телеканале Nickelodeon.