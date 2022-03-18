Сургут, Югра, 18 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Сургутской филармонии отметили восьмую годовщину возвращения Республики Крым и города Севастополь в состав России торжественным концертом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Сургута Выступление творческих коллективов Сургута

Участие в праздничном мероприятии приняли более 300 сургутян из различных организаций города. На сцене выступили творческие коллективы Сургута.

Пресс-служба горадминистрации Сургута Праздничный концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, в ходе которого 96% проголосовавших жителей полуострова поддержали присоединение к Российской Федерации. А 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав РФ.