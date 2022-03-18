Кострома, 18 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Костромской области с начала марта выросли цены на «антикризисный» набор продуктов. Об этом со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM. Цифры представлены в сравнении 11 марта с 4 марта.

Сахар

Наиболее значительно — на 16,3% за этот период подорожал сахар. Средняя стоимость килограмма песка в костромских магазинах составила 67 рублей 83 копейки.

Также на 5,2% увеличились цены на гречневую крупу, на 4,3% и 4,8% подорожали вермишель и макароны, на 4,4% — чёрный чай, на 4,2% — подсолнечное масло. Стоимость детского питания увеличилась на 3,5%.

Цены на молоко, яйца, муку и соль выросли не так сильно — в пределах от 0,8% до 1,4%. В разделе фруктов и овощей больше всего подорожали помидоры — на 13% и бананы — на 12%. Заметнее всего из группы наблюдаемых товаров в цене снизился картофель — на 1,7%.