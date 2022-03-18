18 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент США Джо Байден намерен заявить руководству Китая о том, что Пекин ожидают «последствия» в случае поддержки действий России на Украине.

Мирослава Романенко, , 20:20 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен заявить руководству Китая о том, что Пекин ожидают «последствия» в случае поддержки действий России на Украине. Об этом заявил 17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Байден завтра проведет переговоры с председателем Си и ясно даст ему понять, что Китай ответит за любые действия по поддержке российской агрессии», — сказал он.

Читайте также: Блинкен заявил, что Байден намерен припугнуть Китай «последствиями»

Заявление Блинкена обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

"Вся ситуация с США выглядит таким образом, будто автомобиль на полной скорости мчится в пропасть, и вроде бы достаточно времени, чтоб затормозить, есть на дороге и поворот, но водитель продолжает исступленно вдавливать газ, надеясь перелететь обрыв через отсутствующий мост… Поведение на международной арене просто поражает, уже, кроме бесконечных угроз и желания продавить результат любой ценой, ничего не слышно. Это уже давно не дипломатия, это реально похоже на агонию: либо всё, либо ничего», — отреагировал Самсон С.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«США бесятся, что Китай не поет под их дудку, не хочет стать их сателлитом! «Гегемон» в ярости!» — с сарказмом добавила Ксения К.

«Угрожают они Китаю… Смотрите, как бы вас в итоге не привлекли к ответственности за все войны, которые вы развязали, и за все зло, которое чинили по всей планете, неся свою «демократию»…» — пишет Марина С.

«Что-то когда США бомбили страны Европы, Африки и Востока, никто не осудил их и не ввёл никаких мер. То другое. Стирали города с карты бомбежками, и все молчали», — отметил Стас К.

«КНР по щелчку пальцев может обрушить экономику… [Америки]. Китай-то переживёт глобальный кризис, а вот… [Америка] — вряд ли», — написал Сергей Д.

«Зря они так с китайцами. Те традиционно придают очень большое значение словам. Угрозы точно не тот стиль, который они оценят», — комментирует новость Михаил А.

«Когда уже Америка понесет ответственность за свои бомбежки, ироды?» — не выдержал Станислав Л.

«Эта курица пугает дракона?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий М.

«Сначала несколько лет США щемили и объявляли Китай своим противником, а сейчас ещё и вздумали угрожать? Ну-ну», — добавил Вадим К.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Статус Америки за последние годы просел, после того, как… Венесуэла отстояла своего президента, русские душат нацистов, Иран не хочет замещать Байдену русскую нефть и т. д. и т. п. Америку уже не боятся, ее угрозы и потуги больше похожи на агонию», — отметил Василий Б.

«Предсмертные конвульсии гегемона», — отреагировал Tim.

«Боюсь, если Китай пригрозит США… [конец Америке] придет нежданно», — пишет Alena K.

«Кто их назначил судьями? Страна, которая в своей истории ни разу не воевала ни с одной армией в мире, посчитала себя бессмертной? В Афганистане как только муджахеды с предохранителя сняли автоматы, так они быстро до дому дёрнули», — подытожил новость «Хитрый лис».