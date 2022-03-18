Москва, , 15:38 — REGNUM Кредиты, которые российские банки уже выдали, не требуют от банков новых расходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Отделение Сбербанка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Более того, при общем росте ставок на рынке и росте инфляции вероятность того, что эти кредиты будут успешно погашены, серьеёно растёт.

А вот новые средства, привлекаемые по повышенной ставке, пойдут на кредиты, которые сейчас будут тоже существенно дороже.

Более того, очевидно, что нынешний высокий уровень ставки ЦБ РФ ненадолго, поэтому и средства банки привлекают по высокой ставке ненадолго — от месяца до трёх.

А вот дорогие кредиты, которые в этот период будут выданы, гасить заемщикам ещё долго, или потом придется перекредитовываться.

В то же время сейчас многие из тех, кто помещает деньги на вкладе по высокой ставке, берут деньги с ранее открытых вкладов, теряя почти полностью накопленный процент.

Так что не стоит бояться за будущее банкиров, да и снижать уровень страхования не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут понести порядка 210 млрд рублей убытков из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

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