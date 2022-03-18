Москва, 18 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Кредиты, которые российские банки уже выдали, не требуют от банков новых расходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отделение Сбербанка

«Более того, при общем росте ставок на рынке и росте инфляции вероятность того, что эти кредиты будут успешно погашены, серьеёно растёт.

А вот новые средства, привлекаемые по повышенной ставке, пойдут на кредиты, которые сейчас будут тоже существенно дороже.

Более того, очевидно, что нынешний высокий уровень ставки ЦБ РФ ненадолго, поэтому и средства банки привлекают по высокой ставке ненадолго — от месяца до трёх.

А вот дорогие кредиты, которые в этот период будут выданы, гасить заемщикам ещё долго, или потом придется перекредитовываться.

В то же время сейчас многие из тех, кто помещает деньги на вкладе по высокой ставке, берут деньги с ранее открытых вкладов, теряя почти полностью накопленный процент.

Так что не стоит бояться за будущее банкиров, да и снижать уровень страхования не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут понести порядка 210 млрд рублей убытков из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

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