Самара, 18 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника полиции обвинили в совершении должностных преступлений в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, в производстве фигуранта, занимавшего должность следователя отделения по расследованию преступлений против личности, находилось уголовное дело в отношении подозреваемой в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следователи считают, что в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу, обвиняемый не раз вносил недостоверную информацию в процессуальные документы, которые в последствии были использованы при составлении обвинительного заключения.

В материалах дела указано, что фактически же следственные действия не проводились.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и фальсификации доказательств. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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