Ульяновск, 18 марта 2022, 15:39 — REGNUM В Ульяновске прошёл праздничный концерт, посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нём приняли участие почти 5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»
18 марта культурные и образовательные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона, а ключевым событием стал концерт в Ульяновске на Соборной площади под лозунгом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» Перед жителями и гостями столицы выступили творческие коллективы и солисты из муниципальных образований Ульяновской области. Также в Ульяновске прошла акция «Крымский мост».
Помимо чиновников и депутатов, в торжестве приняли участие почётные граждане Ульяновской области, ветераны, общественники, жители Крыма и Донбасса.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, поздравляя с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией, назвал этот праздник самым молодым в России и в то же время «одним из самых значимых современных праздников». По его словам, «это день гордости за нашу великую Родину», «Крымская весна открыла новую страницу истории, стала символом проявления воли, единства и гражданского мужества».
Губернатор также отметил, что восемь лет назад на крымской земле «был преграждён путь национализму, в настоящее время Россия приступила к решающей стадии этой борьбы»:
Жительница Феодосии, общественный деятель Лариса Курашкина отметила значимую роль ульяновцев в «Крымской весне», напомнив, что бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады первыми встали на защиту Крыма и Феодосии:
Напомним, что в настоящее время Ульяновск и Феодосия являются городами-побратимами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках «Крымской весны» запланировано более 20 тематических мероприятий в библиотеках, парках, дворцах и домах культуры. Горожан и гостей города ждут видеопоказы, выступления вокальных групп, выставки. Праздничные мероприятия завершатся 20 марта.
Читайте ранее в этом сюжете: В парках Ульяновска представят фотохронику «Крым и Россия: 8 лет вместе»