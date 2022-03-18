Ульяновск, , 15:39 — REGNUM В Ульяновске прошёл праздничный концерт, посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нём приняли участие почти 5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Празднование воссоединения Крыма с Россией в Ульяновске Ulgov.ru

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18 марта культурные и образовательные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона, а ключевым событием стал концерт в Ульяновске на Соборной площади под лозунгом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» Перед жителями и гостями столицы выступили творческие коллективы и солисты из муниципальных образований Ульяновской области. Также в Ульяновске прошла акция «Крымский мост».

Помимо чиновников и депутатов, в торжестве приняли участие почётные граждане Ульяновской области, ветераны, общественники, жители Крыма и Донбасса.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, поздравляя с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией, назвал этот праздник самым молодым в России и в то же время «одним из самых значимых современных праздников». По его словам, «это день гордости за нашу великую Родину», «Крымская весна открыла новую страницу истории, стала символом проявления воли, единства и гражданского мужества».

«Тогда всему миру мы продемонстрировали величайшие идеи народного братства, зрелость современного российского общества и политическую волю руководства нашей страны. Мы безоговорочно поддерживаем нашего президента и Вооружённые силы Российской Федерации», — подчеркнул Алексей Русских.

Ульяновский губернатор Алексей Русских на празднике в честь воссоединения Крыма с Россией Ulgov.ru

Губернатор также отметил, что восемь лет назад на крымской земле «был преграждён путь национализму, в настоящее время Россия приступила к решающей стадии этой борьбы»:

«Желаю Крыму дальнейшего процветания! Донбасс, мы с тобой!»

Жительница Феодосии, общественный деятель Лариса Курашкина отметила значимую роль ульяновцев в «Крымской весне», напомнив, что бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады первыми встали на защиту Крыма и Феодосии:

«Их встречали радостью и цветами. Настоящие защитники, наши русские ребята. Мы знали, что Россия нас не оставит. Россия — это наш дом!»

Празднование воссоединения Крыма с Россией в Ульяновске Ulgov.ru

Напомним, что в настоящее время Ульяновск и Феодосия являются городами-побратимами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках «Крымской весны» запланировано более 20 тематических мероприятий в библиотеках, парках, дворцах и домах культуры. Горожан и гостей города ждут видеопоказы, выступления вокальных групп, выставки. Праздничные мероприятия завершатся 20 марта.

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