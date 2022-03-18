Набережные Челны, Татария, , 15:31 — REGNUM Пожилых жителей Татарии злоумышленники пугают дефолтом и убеждают поменять деньги. Пострадавшие от нового вида мошенничества обращаются в полицию, сообщает МВД по РТ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днем 16 марта 87-летней жительнице города Набережные Челны позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и рассказала о финансовом кризисе в стране. По словам незнакомки, в ближайшее время будут меняться банкноты и поинтересовалась наличием денег у пенсионерки. После этого, аферистка сказала, что к женщине придет ее коллега и покажет, какие банкноты подлежат замене. Вскоре пришла другая женщина и попросила показать имеющуюся наличность, а затем определила, какие купюры срочно необходимо обменять.

Ничего неподозревающая пенсионерка достала накопления из шкафа и передала их «гостье». Она посмотрела все купюры и указала на те, которые якобы подлежат срочному обмену в банке. После ее ухода у женщины пропали 470 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело,

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России есть необходимые средства, чтобы не допустить дефолта.

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