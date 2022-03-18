Президент Франции хочет организовать конференцию по системе здравоохранения
Париж, 18 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон организует «крупную конференцию» по системе здравоохранения, если сохранит пост президента страны. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
«Это будет сделано в рамках крупной конференции заинтересованных сторон, в которой примут участие медицинские работники и местные органы власти», — заявил Оливье Веран.
Со своей стороны, кандидат в президенты Франции Анн Идальго выдвинула своей целью подготовку «15 000 врачей в год» (против чуть более 10 000 сегодня).
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), количество новых предприятий во Франции резко сократилось в феврале.