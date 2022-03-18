Париж, 18 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон организует «крупную конференцию» по системе здравоохранения, если сохранит пост президента страны. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Это будет сделано в рамках крупной конференции заинтересованных сторон, в которой примут участие медицинские работники и местные органы власти», — заявил Оливье Веран.

Со своей стороны, кандидат в президенты Франции Анн Идальго выдвинула своей целью подготовку «15 000 врачей в год» (против чуть более 10 000 сегодня).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), количество новых предприятий во Франции резко сократилось в феврале.