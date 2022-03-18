Сеул, 18 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В 2022 году правительство Южной Кореи намерено выделить 1,99 трлн вон (~$1,63 млрд) на развитие районов, близких к военным базам США. Об этом 17 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, данные средства будут направлены на реализацию 115 проектов в 13 городах и провинциях, включая проект по развитию медицинского кластерного комплекса в городе Пхаджу и проект по строительству библиотеки в городе Тэгу.

Отметим, что с 2008 года правительство Южной Кореи выделило в общей сложности 13,1 трлн вон (~$11,1 млрд) на развитие районов вблизи военных баз США. Сумма вложений в текущем году увеличена на 32,8% по сравнению с 2021 годом.