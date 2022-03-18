История вопроса

Поскольку Латвия строит свою национальную идентичность и международный статус на образе «жертвы советской оккупации» и «европейского форпоста» против «российской агрессии», российско-латвийские отношения оставляют желать лучшего.

В Латвии постоянно нарушаются права русскоязычного населения, которое составляет значительный процент жителей страны. Латвийское государство проводит необоснованные репрессии против активистов, отстаивающих права русскоязычных и тех, кто в период СССР предпринимал действия против латышских националистов. В стране на государственном уровне проводится героизация нацистских преступников.

Несмотря на всё это, дипломатические отношения между двумя странами существуют, Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнёров Латвии, а российские туристы приносят стране значительные доходы.

Руководство Латвии всегда находится в первых рядах любых антироссийских действий на международной арене и всегда занимает сторону противников России в любых конфликтах. По опросам общественного мнения, Латвия прочно занимает третье место среди самых враждебных к России государств.

