Рига, 18 марта 2022, 15:28 — REGNUM Трое сотрудников российского посольства должны будут покинуть Латвию, такое решение латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял 18 марта, сообщает пресс-центр МИД страны.
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Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии признаны персонами нон грата «в знак солидарности с Украиной» — страной, где проходит военная спецоперация России. Латвия решительно осуждает эти действия РФ.
«Нынешняя деятельность этих лиц несовместима со статусом дипломата и наносит ущерб Латвийской Республике», — говорится в сообщении.
О решении уведомлен российский посол в Латвии Михаил Ванин. Сотрудники посольства должны покинуть страну до 24 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии решили выслать из страны десятерых российских дипломатов.
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