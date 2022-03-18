Екатеринбург, 18 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пройдет месячник чистоты. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Мероприятие связано с уборкой мусора после зимы.

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Основные уборочные работы пройдут с 28 марта по 30 апреля. Генеральную уборку города проведут в три этапа. За указанный период коммунальные службы восстановят асфальтное покрытие, очистят улицы от снега, наледи и мусора. Также предполагается отремонтировать урны, скамейки, дорожные знаки и светофоры.

Комплекс мероприятий традиционно будет включать ряд субботников, на которых внести свой вклад смогут желающие горожане. Последний из них запланирован на 30 апреля.