Рига, , 15:26 — REGNUM Трех сотрудников посольства России в связи с «противоречащей их дипломатическому статусу» деятельностью высылают власти Латвии. Об этом 18 марта сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс на своей странице в соцсети Twitter.

Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечает Ринкевичс, латвийские власти приняли решение о высылке трех сотрудников посольства России в связи с «деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Также он добавил, что такое решение согласовано Латвией с Литвой и Эстонией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые законы, подвергающие дискриминации русскоязычное население, необходимо отменить для денацификации Украины.