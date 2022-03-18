Саратов, , 15:26 — REGNUM В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове 18 марта прошел митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В мероприятим приняли участие более 5 тыс. жителей, сообщает региональное правительство.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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К представителям всех ветвей власти присоединились представители общественных организаций, студенты и молодежь. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил перед участниками митинга и поздравил собравшихся с торжественной датой.

«Восемь лет назад Крым воссоединился с Россией, а его жители стали частью большой дружной семьи. Сегодня лозунг «Крым — наш» — символ нового этапа развития полуострова. Керченский мост — воплощение неразрывной связи. Хочу, чтобы этот лозунг стал для вас внутренним компасом. Сегодня я говорю: За президента! За армию! За Россию, Крым и Донбасс! Добро — на нашей стороне!» — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кургане 18 марта прошёл масштабный митинг-концерт «Крымская весна» в Центральном парке культуры и отдыха в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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