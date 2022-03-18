Асбест, Свердловская область, , 15:25 — REGNUM В Асбесте Свердловской области экс-полицейского осудили за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Kakprosto.ru

Следствием установлено, что с января по февраль 2021 года бывший сотрудник полиции получил более 47 тыс. рублей в качестве взятки. В этот период мужчина занимал должность младшего оперуполномоченного группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отделения полиции региона.

Взяткодатель неоднократно совершал хищения грузов подвижного состава. После получения денег бывший полицейский должен был не только «закрыть глаза» на совершение преступлений, но и передавать свердловчанину информацию о возможном нахождении полицейских рядом с местом хищения. Похититель грузов самостоятельно сообщил в полицию о факте передачи взятки. Уголовное дело против него прекращено.

Бывшего полицейского приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили права занимать ряд государственных должностей сроком на три года. Он также выплатит 430 тысяч рублей штрафа.