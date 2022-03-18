Берн, , 15:26 — REGNUM Актёр Ален Делон решился на эвтаназию и попросил своего сына Энтони помочь ему умереть. Об этом 18 марта сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на французское издание Le Point.

Ален Делон Premier.gov.ru

Делон и ранее в своих интервью утверждал, что хотел бы уйти из жизни по своей воле, к тому же он проживает в Швейцарии, где это по закону разрешено. В 2021 году супруга Делона Натали прибегла к эвтаназии после нескольких лет борьбы с раком поджелудочной железы.

«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего», — объяснил 86-летний актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Он является офицером ордена Почётного легиона.

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