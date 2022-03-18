Симферополь, 18 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Выдвижение президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира является «чёрной меткой», заявил 18 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Зеленский

«Думаю, ни один приличный человек после такого Нобелевскую премию мира просто не примет. Быть в одном ряду с предателями Горбачевым и Муратовым, с убийцами Обамой и Зеленским могут согласиться только подобные им», — заявил Константинов.

Он отметил и другую закономерность — выдвижение не несло дальнейших успехов номинантам в их поприще, став своеобразной «чёрной меткой».

Ранее ряд европейских политиков выступили с инициативой выдвинуть в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира президента Украины Владимира Зеленского.