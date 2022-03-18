В Крыму назвали «чёрной меткой» выдвижение Зеленского на премию мира
Симферополь, 18 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Выдвижение президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира является «чёрной меткой», заявил 18 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Думаю, ни один приличный человек после такого Нобелевскую премию мира просто не примет. Быть в одном ряду с предателями Горбачевым и Муратовым, с убийцами Обамой и Зеленским могут согласиться только подобные им», — заявил Константинов.
Он отметил и другую закономерность — выдвижение не несло дальнейших успехов номинантам в их поприще, став своеобразной «чёрной меткой».
Ранее ряд европейских политиков выступили с инициативой выдвинуть в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира президента Украины Владимира Зеленского.