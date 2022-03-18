Москва, , 15:24 — REGNUM Пугать Китай президент Джо Байден, видимо, собирается тем же, чем пугал его до этого его предшественник Дональд Трамп, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Это ограничения доступа китайских товаров на американский рынок, повышение ввозных пошлин, давление на китайские компании в духе того, как это делалось в отношении китайской компании Huawei.

Конечно же, в сложной ситуации в мировой экономике, это не очень приятная перспектива. Но, с другой стороны, Байден уже добился панического роста цен на энергоносители, металлы, продовольствие и удобрения, пугая Россию.

Если при этом китайских товаров на американском рынке станет меньше или они будут облагаться более высокими пошлинами.

Это грозит США инфляцией, которая станет рекордной не за последние 40 лет, а со времен Гражданской войны в США, за время которой доллар обесценился вчетверо.

При этом и Китаю есть чем припугнуть США, например, сокращением покупки американских зерновых, на повышение объемов которых так много сил потратил Трамп. Не говоря уж о размерах долларовых активов в руках Китая», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден намерен заявить руководству Китая о том, что Пекин ожидают «последствия» в случае поддержки действий России на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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