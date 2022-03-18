Калуга, , 15:58 — REGNUM В Калужской области на фоне ажиотажного спроса в ряде продуктовых магазинов наблюдается резкое уменьшение количества или отсутствие сахара. Об этом 18 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно материалам штаба, завоз сахара в сетевые магазины проводится ежедневно партиями по 50−100 килограмм, но именно из-за повышенного спроса населения в течение часа-двух его раскупают. Кусковой сахар есть как в сетевых, так и несетевых магазинах. Средняя цена на сахар-песок в сетевых магазинах сегодня составляет 61−62 руб./кг. В несетевых — 89 руб./кг, что связано с покупкой сахара у посредников-оптовиков, цена поставки у которых составляет 80 руб./кг. Некоторые несетевые магазины вообще не покупают у поставщиков сахар по высокой цене.

«Срок поставки любого товара в магазин связан с пропускной возможностью логистической системы. В условиях повышенного спроса на ряд продуктов сократить время поставки нет возможности — логистическая система испытывает перегрузки. Поэтому при ажиотажном спросе покупателей появляются перебои с наличием продуктов в магазинах. По другим товарам ярко выраженного дефицита нет», — отметил заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков.

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдаются максимальные цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания.

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