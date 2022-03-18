Бишкек, , 15:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект, предполагающий расширение понятия «соотечественник за рубежом». Об этом сообщили в правительстве республики.

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Сейчас это понятие охватывает только тех киргизстанцев, которые пребывают за рубежом постоянно и легально, но не учитывает граждан Киргизии, находящихся за пределами республики временно.

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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что государство должно в равной степени обеспечивать их гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и иные права и свободы, включая законные интересы в стране проживания.

Также руководство МИДа предлагает стимулировать создание и самоорганизацию киргизских диаспор в других странах за счёт включения понятия «диаспора».

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