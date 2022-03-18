Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года исключили из списка обманутых дольщиков 282 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта.

Дольщики 77metrov.ru

В настоящее время в едином реестре проблемных объектов находится 66 проблемных объектов, по которым заключен 3091 договор участия в долевом строительстве. До конца 2022 года предполагается решить квартирный вопрос дольщиков по 28 многоквартирным домам (1302 договора).

ИА REGNUM сообщало, что на начало января 2022 года в Ростовской области насчитывалось77 проблемных объектов. Реестр обманутых дольщиков на Дону планируется ликвидировать к концу 2023 года.

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