Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года исключили из списка обманутых дольщиков 282 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта.

77metrov.ru Дольщики

В настоящее время в едином реестре проблемных объектов находится 66 проблемных объектов, по которым заключен 3091 договор участия в долевом строительстве. До конца 2022 года предполагается решить квартирный вопрос дольщиков по 28 многоквартирным домам (1302 договора).

ИА REGNUM сообщало, что на начало января 2022 года в Ростовской области насчитывалось77 проблемных объектов. Реестр обманутых дольщиков на Дону планируется ликвидировать к концу 2023 года.