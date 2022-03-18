Москва, , 15:19 — REGNUM Дефицита средств барьерной контрацепции в России не ожидается. Такие прогнозы сделали в Минпромторге.

Дефицит Picserver.org

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В ведомстве пояснили, что практически всё мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья (латекса) и находится в Юго — Восточной Азии. При этом основные страны — импортёры презервативов — Таиланд, Китай, Малайзия, Индия — не прекращали поставки этих средств контрацепции в страну.

«Крупнейшие страны-производители — Таиланд, Индия, Корея, Китай, поставки продукции в РФ не прекращали, — указали в беседе с ТАСС в министерстве. — Поэтому дефицит этого продукта не прогнозируется».

По данным министерства, в России производится примерно седьмая часть потребляемых презервативов, при этом основными поставщиками импортных изделий являются азиатские страны. Так, уточнили в ведомстве, производство в среднем в России составляет 100 млн штук в год, а ещё до 600 млн штук импортируется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что на сегодняшний день в России нет предпосылок к тому, что могут возникнуть проблемы с производством и поставкой в страну лекарственных препаратов. Она подчеркнула, что производители лекарств в России обеспечены сырьём практически на год.

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