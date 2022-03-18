Москва, , 15:18 — REGNUM Долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) за третий квартал 2021 года выплатила Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом 18 марта сообщила и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

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«Сегодня была погашена задолженность за третий квартал прошлого года», — цитирует Привалову ТАСС.

Она добавила, что делается всё возможное, чтобы закрыть долги за четвёртый квартал как можно быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в World Athletics заявили, что ВФЛА должна до 18 марта выплатить расходы на восстановление, которые понесла международная организация.

Напомним, ВФЛА лишили членства в World Athletics ещё в ноябре 2015 года. До сих пор организация так и не была восстановлена. За это время отстранение российских легкоатлетов продевалось 15 раз.

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