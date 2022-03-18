Орел, 18 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Шесть пассажиров автобуса получили травмы в результате автоаварии в Орловской области днём 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Пресс-служба УМВД Орловской области В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Авария произошла около 11:50 на автодороге М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, двигался со стороны Мценска в направлении Орла. В районе 342-го километра он допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовым автомобилем КамАЗ-65 115 со специальным подметально-уборочным прицепом.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек — все пассажиры автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства автоаварии.