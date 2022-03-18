Москва, , 15:15 — REGNUM Индийские компании закупили порядка 7 млн баррелей российской нефти марки Urals, сообщила 18 марта газета Business Standard, ссылаясь на источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сделках приняли участие государственные нефтеперерабатывающие компании Нindustan Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation, а также частная Nayara Energy.

Отмечается, что данная марка нефти обычно экспортируется Россией в Европу. Индийская закупка совершена после рекордного падения котировок на фоне событий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное индийско-российское предприятие в штате Уттар-Прадеш начнёт производить автоматы Калашникова АК-203 в в ближайшее время.

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