Ереван, , 15:13 — REGNUM В настоящее время идет формирование нового мирового порядка и двух противоборствующих в мире лагерей. Такое мнение 18 мнение высказал армянский блогер Мика Бадалян в своем телеграм-канале.

Нефть Blick.ch

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Как напомнил блогер из Армении, ранее агентство Reuters сообщило, что представители ОАЭ и Саудовской Аравии провели встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и отказали ему в увеличении объёмов добычи нефти, а до того эти же страны отказались говорить по телефону по этому же вопросу с президентом США Джо Байденом.

«Лично для меня это из ряда вон выходящая новость, которая подтверждает теорию о формировании нового мирового порядка и двух противоборствующих лагерях», — написал в своем сообщении Бадалян.

Также он пояснил, что много лет прожил в Дубае (ОАЭ) и знает, что там паспортов граждан Великобритании и США боялась даже полиция, которым прощались не прощаемые гражданам других стран мелочи, и было другое отношение в случае их задержания.

«Несмотря на всю успешность Дубая в частности и ОАЭ в целом, там всегда чувствовался некий рабский комплекс что ли и проявлялось это именно в отношении к британцам и американцам, видимо они решили сбросить с себя эти оковы и двигаться вперёд в новом союзе, но не как раб, а как партнер, как союзник. Уверенно именно это было предложено эмиратцам и саудитам Россией и Китаем, для них же это самая заветная мечта и мы уже сейчас видим, что они принимают конкретные шаги к ее достижению», — заключил армянский блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска Донецкой народной республики (ДНР) блокируют и намерены окружить группировку киевских боевиков в Авдеевке, Марьинке и Угледаре.