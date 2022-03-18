Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Приговор в отношении пяти членов террористической группировки, задержанных ранее в Республике Крым, вынес Южный окружной военный суд, об этом пресс-служба суда сообщила 18 марта.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено, пятеро граждан с 2016 года участвовали на территории Республики Крым в деятельности структурного подразделения запрещенной международной террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подсудимые, по данным следствия, регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях, соблюдали меры конспирации, изучали идеологические материалы террористической организации. Также в суде доказано, что фигуранты дела вели «деятельность, направленную на обеспечение скрытного развития и функционирования организации в Российской Федерации и на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации». Осуждённые, в частности, принимали участие в конспиративных собраниях, хранили экстремистскую литературу.

Суд назначил пятерым подсудимым наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок от 14 до 15 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.