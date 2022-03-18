Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший главного героя в серии фильмов «Гарри Поттер», высказался об участии в съёмках киноадаптации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом 18 марта пишет E! News.

Дэниэл Рэдклифф в роли Гарри Поттера Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти Часть II». Реж. Дэвид Йейтс. 2011. США, Великобритания

По словам Рэклиффа, роль мальчика-волшебника «больше не является частью его повседневной жизни». «Я приближаюсь к моменту, когда я чувствую, что выбрался из образа Поттера, и я действительно доволен тем, где я сейчас, и возвращение было бы таким огромным изменением в моей жизни», — объяснил актёр, добавив, что он всё же не готов навсегда отказаться от роли Гарри Поттера.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Рэдклифф сыграет супергероя Росомаху в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» от студии Marvel. Однако актёр опроверг эту информацию.

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