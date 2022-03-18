Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM В связи с негативным влиянием антироссийских санкций на экономику власти Петербурга, скорее всего, временно откажутся от реализации новых дорогостоящих проектов. Однако все социальные и жизненно важные для города объекты, в том числе метро, будут строиться в соответствии с планами.

Алексей Корабельников Fincom.gov.spb.ru

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Об этом на телеканале «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор города по экономике финансам Алексей Корабельников.

По его словам, подчеркнул, Петербург достроит все детсады, школы, поликлиники, другие социальные объекты, продолжит закупать новый общественный транспорт и вести строительство новых линий и станций метрополитена.

Поставить на паузу могут только строительство единичных объектов.

«Мы думаем о том, чтобы какие-то объекты притормозить из вновь начинаемых — мы говорим о глобальных и очень дорогостоящих. Новые дорогостоящие объекты мы, наверное, начинать не будем», — сказал Корабельников.

Как отметил вице-губернатор, власти города заранее готовились к возможным трудностям, понимая, что санкционное давление на страну будет усиливаться в любом случае. Невольно этой подготовке помогла и пандемия коронавируса.

«Этот период времени мы использовали для подготовки к вызовам. Коронавирус нас тоже натренировал за два года. Некоторые меры поддержки, которые сейчас разрабатываются, копируются из опыта 2020 года. Они хорошо себя показали, и работают сейчас», — пояснил Корабельников.

Он также не видит угрозы массовых сокращений в Петербурге. Однако Смольный постоянно анализирует состояние местных компаний, чтобы вовремя отреагировать при угрозе сокращений.

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