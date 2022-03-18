Требине, Босния и Герцеговина, , 15:09 — REGNUM Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) инвестирует около миллиарда евро в новые гидроэлектростанции, ветряные электростанции и солнечные электростанции общей мощностью 1000 в течение следующих семи лет, заявил премьер-министр образования Радован Вискович, открывая 3-й Саммит «Энергетическое будущее» в Требинье.

Зеленая энергетика

Большая часть средств будет инвестирована на территории Герцеговины, в результате чего Требинье уже называют энергетическим центром региона, пишет портал «Индикатор».

В саммите принимают участие более 500 экспертов в области энергетики, инвесторов и представителей правительства.

Обращаясь к ним, министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Стаса Косарац напомнил, что БиГ приняла ранее подписанную декларацию о Зеленой повестке дня, выразив твердую приверженность гармонизации амбициозных целей ЕС, которые в первую очередь связаны с климатической нейтральностью.