Москва, , 15:09 — REGNUM Падение кредитных рейтингов России обернется не экономическими, а репутационными последствиями. Об этом ИА REGNUM 18 марта заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он прокомментировал информацию о том, что международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ССС-» до «CC».

Рейтинг Vladinvestcorp.ru

"Изменение кредитного рейтинга само по себе является показателем доверия внешнего мира к платежеспособности страны, — объяснил Журавлев. — Если рейтинг падает, то, значит, доверие снижается, а следовательно, условия займов становятся более жесткими, а деньги — более дорогими. В принципе это может стать проблемой для экономики — сегодня все живут в кредит. Но поскольку нам никто не собирается давать в долг, а условия по старым долгам не меняются, то практические следствия произошедшего будут не экономическими, а репутационными».

В свою очередь, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что причина снижения рейтинга — рост рисков, связанных с санкционной политикой.

«Санкции объективно увеличивают шансы того, что Россия не будет обслуживать долг в соответствии с условиями договора. А вот пересчёт этих рисков в изменение рейтинга — внутренняя методика конкретного агентства. Их ноу-хау. Кроме того, всегда есть вероятность ошибки. 2008 год это показал очень наглядно», — заявил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в S&P объяснили свое решение с тем, что 16 марта должен был состояться купонный платеж по еврооблигациям российского правительства, но инвесторы будто бы не получили платеж в долларах США из-за введенных против России санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: S&P вновь понизило суверенный кредитный рейтинг России