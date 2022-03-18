Москва, , 15:09 — REGNUM В принципе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20% и соответствующего роста ставок по кредитам и депозитам существенное усиление давления на процентную маржу банков было ожидаемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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«Население, естественно, увеличило приток денег на депозиты под столь сильно выросшие ставки, а также стало массово перекладывать под высокий процент средства со старых вкладов.

При этом ставки по старым кредитам остаются в значительной степени прежними (по кредитам с плавающими ставками ставки повышаются достаточно плавно).

Кроме того, многие клиенты банков начинают использовать право на реструктуризацию и кредитные каникулы. А брать новые кредиты на нынешних условиях находится немного желающих.

Как будет развиваться ситуация далее, пока трудно сказать, но уже ясно, что год будет нелегким для банков. Хотя хочется надеется, что в ближайшие месяцы ЦБ РФ все же сможет перейти к смягчению процентной политики, и ситуация с такой значительной разбалансировкой ставок по кредитам и депозитам нормализуется.

В целом же российские банки за последние годы накопили значительный запас прочности (запас капитала в секторе, по данным ЦБ РФ, на начало февраля составлял 6,1 трлн руб.) и сейчас смотрятся сильнее, чем, скажем, в ходе кризиса 2014 года.

И, при поддержке правительства России и Центробанка, стоит ожидать, что банковский сектор сможет пройти текущий кризис без потери устойчивости.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что российские банки могут потерять больше 200 млрд рублей из-за резкого роста ключевой ставки ЦБ РФ.

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