Чебоксары, , 15:08 — REGNUM Между Чувашией, Крымом и Севастополем налажено сотрудничество в различных отраслях, стоит задача дальнейшего роста товарооборота. Об этом говорится в поздравлении главы Чувашии Олег Николаев в честь воссоединения Крыма с Россией.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Вечером 18 марта на Красной площади в Чебоксарах пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое восьмой годовщине вхождения Крыма в состав России. Также планируется отправка гуманитарной помощи в Донбасс.

«18 марта — день, имеющий особое значение для народа России и её граждан. Республика Крым и город федерального значения Севастополь вернулись в родную гавань», — говорится в поздравлении Олега Николаева.

Глава Чувашии напомнил, что в 2014 году было заключено о сотрудничестве между Чувашией и Крымом, создано некоммерческое партнёрство содействия взаимного сотрудничества Чувашии, Крыма и Севастополя «Севастополь — Чувашская Республика». Помимо этого, о сотрудничестве в аграрном секторе договорились администрации Батыревского района Чувашии и Бахчисарайского района Крыма, руководство Канашского района, Канаша и Балаклавского района Севастополя.

Из Чувашии в Крым чаще всего экспортируются кондитерские изделия, продукция лёгкой и химической промышленности, лакокрасочные материалы, электротехника.

«Ключевой задачей остаётся дальнейший рост товарооборота. Ярким примером может служить участие предприятий Чувашии в развитии энергетического комплекса Крыма, сооружении электросетевого энергомоста», — считает руководитель региона.

Кроме того, регионы разрабатывают совместные туристические маршруты, чему способствует открытие в летний сезон прямого авиасообщения между Чувашией и Крымом. Также проводятся Дни чувашской культуры.

По официальным данным, в Крыму проживают свыше 2,5 тыс. чувашей, из них около 500 человек — в Севастополе и Балаклавском районе.

«Многонациональность, многоконфессиональность — это сила и фактор единства нашей большой и дружной семьи — России. Сильная Россия — это сильные и успешные территории, это мир и надёжность, стабильность и безопасность для каждого из нас и наших семей», — подчеркнул Олег Николаев.

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