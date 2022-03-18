Астана, 18 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Карантинные ограничения, введённые Казахстаном на границе, сохраняются. Об этом 18 марта заявила журналистам министр здравоохранения Ажар Гиният.

Дарья Антонова ИА REGNUM На границе

«В связи с высокой суточной заболеваемостью в приграничных странах, в том числе в России (в сутки 34 тыс. случаев), и высокой интенсивностью движения на сухопутной границе сохранены ограничения при пересечении государственной границы на автопереходах», — сказала Гиният.

При этом в стране отменили почти все карантинные меры, а на границе упростили режим въезда для казахстанских граждан. Они могут не сдавать ПЦР-тест на коронавирус, даже если не считаются вакцинированными.

В то же время Казахстан возобновил пассажирские авиаперелёты в страны, с которыми у республики действует безвизовый режим.

Стоит отметить, что до введения карантинных мер сухопутную границу Казахстана в день могли пересекать до 50 тыс. человек. Сейчас этот показатель ниже в десять раз.