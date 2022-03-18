Москва, , 15:06 — REGNUM Государства-участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о переходе к расчётам в национальных валютах, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Максим Решетников Kremlin.ru

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По его словам, на заседании совета Евразийской экономической комиссии обсуждался вопрос о взаимных расчетах в рублях.

«Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах», — рассказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил важность обстоятельства, что основной расчёт пошлины Россия получает в рублях. Решетников пояснил, что означает начало формирования единого рублёвого пространства.

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