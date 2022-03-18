Москва, , 15:13 — REGNUM Любые законы, подвергающие дискриминации русскоязычное население, необходимо отменить для денацификации Украины. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 марта в интервью телеканалу RT.

Демонтаж монумента в честь украинских нацистов Portalprzemyski.pl

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Он подчеркнул, что денацификация — абсолютное требование России. Русскоговорящее население на Украине подвергали «фантастической дискриминации», этих людей очень обижали.

«Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также это будет означать отмену любого законодательства, которое дискриминирует русскоговорящее население и все права русскоговорящего населения», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, на денацификацию и демилитаризацию Украины, как заявил российский президент Владимир Путин, направлена военная спецоперация России, начавшаяся 24 февраля.