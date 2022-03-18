Казань, 18 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Татарии в январе-феврале 2022 года зарегистрировали 97 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, из них 46 — с летальным исходом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Dermalatlas.ru Алкоголь

Доля отравлений жителей в возрасте старше 18 лет составляет 96% (91 случай). Наиболее часто алкогольные отравления регистрируются среди мужского населения 82,5%.

На неработающее население приходится 55% отравлений от общего количества. В основном регистрируются отравления этанолом — 79,4%.

За январь-февраль 2021 алкоголем отравились 102 человека, из них 44 случая с летальным исходом.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по итогам 2021 года в 1,5 раза возросло число острых алкогольных отравлений в сравнении с предыдущим годом.

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